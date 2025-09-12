Сергей Собянин рассказал, как Москва помогает жителям приграничных регионов

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Москвичи собрали в штабах "Москва помогает" свыше 4,75 миллиона единиц товаров бойцам спецоперации, жителям новых и приграничных регионов, сообщил Сергей Собянин в своем канале в мессенджере MAX.



"15 штабов ежедневно принимают продукты питания, средства личной гигиены, сезонную одежду, детские товары, мелкую бытовую технику и другие предметы первой необходимости. Здесь помогает самый большой волонтерский корпус. К нему уже присоединились больше 17,5 тысячи человек. Стать частью команды можно через сайт mosvolonter.ru", – рассказал мэр столицы.



Помимо этого, отметил глава города, на фестивальных площадках "Лета в Москве" были открыты "Домики добра", через которые удалось собрать более 16 тысяч подарков. Большая часть из них предназначалась детям – сладости, игрушки, книги, настольные игры и товары для учебы. Бойцам спецоперации в основном отправляли средства личной гигиены и предметы первой необходимости. Для животных в приютах передавали корма, уходовые средства и другие зоотовары.



Градоначальник подчеркнул, что вся собранная помощь регулярно доставляется в новые и приграничные территории. Всего из Москвы было сделано 189 отправок гуманитарного груза, уточнил Собянин.



"Сейчас в столице проходит акция "Соберем ребенка в школу". До 30 сентября в штабы "Москва помогает" и волонтерские центры "Доброе место" можно принести канцелярские товары, школьную форму, одежду и обувь для детей из новых регионов России", – заключил мэр.

Ранее сообщалось, что столичные некоммерческие организации (НКО) собрали и отправили более 10 тонн гуманитарной помощи для участников СВО и жителей новых регионов. Это удалось сделать при поддержке столичного Агентства общественных проектов. Акция длилась на протяжении почти двух месяцев.

Владельцы столичных магазинов также передали большое количество стройматериалов, военной техники и средств передвижения в зону боевых действий. Многие предприниматели лично закупали необходимую технику и материалы по запросам от знакомых, которые находятся на фронте.