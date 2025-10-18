18 октября, 11:00Общество
"Москва сегодня": как выглядят современные локации торжественных церемоний
Около 36 тысяч браков заключили ЗАГСы за лето в этом году. Как выглядят современные локации торжественных церемоний? Что за "корабль любви" на этой неделе отправил в счастливое плавание лично мэр Сергей Собянин?
Об этом – в программе "Москва сегодня".
