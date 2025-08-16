"Москва сегодня": заблокируют ли иностранные мессенджеры полностью

Перебои в работе иностранных мессенджеров стали одной из самых обсуждаемых тем недели. Аудиозвонки в Telegram и WhatsApp (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России и признана экстремистской) теперь сопровождаются помехами.

В Роскомнадзоре объясняют ограничения защитой пользователей от мошенников. Ждать ли полной блокировки этих приложений? Какие альтернативы можно выбрать для общения и где создавать новые рабочие и родительские чаты? Об этом – в программе "Москва сегодня".