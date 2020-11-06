Власти Москвы не могут назвать ситуацию с коронавирусом стабильной

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Власти столицы не могут назвать ситуацию с коронавирусом стабильной, сообщает ТАСС со ссылкой на заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасию Ракову.

Она отметила, что сегодня впервые с середины мая в Москве была преодолена отметка в шесть тысяч новых случаев COVID-19. Заммэра подчеркнула, что сложившийся тренд в ситуации с коронавирусом в столице вызывает тревогу у властей.

"К сожалению, назвать ситуацию стабильной мы сейчас не можем. На этой неделе снова фиксируется рост общей заболеваемости и госпитализаций", – заявила Ракова.

Она добавила, что на прошлой неделе прирост заболевших коронавирусом уменьшился на 0,7%. Число госпитализаций в это же время выросло на 1,9%. Однако на этой неделе данные показатели составили 24% и 9% соответственно.

Ранее увеличение количества госпитализаций из-за коронавируса констатировал Сергей Собянин. Он заявил, что в течение двух недель в столице наблюдалась стабильная эпидемиологическая обстановка, однако сейчас ситуация изменилась.

Мэр заверил, что городская система здравоохранения справляется с задачами по лечению москвичей. Он отметил, что она обеспечена всеми необходимыми препаратами. Глава города призвал не заниматься самолечением и не покупать лекарства без рекомендаций врачей.

За последние сутки в Москве зафиксировали 6 253 случая коронавирусной инфекции. За этот же отрезок времени из-за COVID-19 госпитализировали 1 415 человек. Сообщалось, что 359 пациентов находятся на ИВЛ.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в России наблюдается тревожная тенденция в распространении коронавируса. Он отметил, что в стране требуются дополнительные меры в связи с прогнозами на увеличение заболевших COVID-19.