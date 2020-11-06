За сутки в Москве госпитализировали 1 415 пациентов с COVID-19

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

За последние сутки в Москве госпитализировали 1 415 пациентов с COVID-19, сообщили в столичном Оперштабе.

Отмечается, что 359 человек находятся на искусственной вентиляции легких.

41,6% среди заболевших – лица в возрасте от 18 до 45 лет, 30,5% – от 46 до 65 лет, 10,2% – от 66 до 79 лет, 3,8% – от 80 лет. 13,9% пациентов с COVID-19 являются несовершеннолетними.

В России за последние сутки зарегистрировали 20 582 новых случая коронавируса. Всего на территории РФ зафиксировано 1 733 440 заболевших COVID-19. 1 296 124 пациентов вылечились от коронавируса, 29 887 скончались.