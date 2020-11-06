Еще 3 783 пациента вылечились от коронавируса в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В столице выздоровели еще 3 783 пациента после прохождения лечения от COVID-19. Об этом сообщила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 332 984", – сообщила вице-мэр.

Пациентов с подтвержденным диагнозом выписывают только после контрольного исследования. В некоторых случаях переболевшие получают рекомендации для дальнейшего наблюдения.

В Москве продолжается действие программы, в рамках которой выздоровевшие пациенты могут сдать плазму для лечения других людей. Чтобы записаться на процедуру, нужно позвонить по телефону 8 (495) 870-45-16.

Ранее сообщалось, что в столице вводится порядок снабжения пациентов с COVID-19 бесплатными лекарствами на основании клинической картины заболевания. Директор департамента организации экстренной помощи и управления рисками здоровью министерства здравоохранения РФ Инна Куликова объяснила, что препараты будут предоставлять еще до результатов ПЦР-тестов.

В Роспотребнадзоре ранее спрогнозировали снижение уровня заболеваемости коронавирусом.

