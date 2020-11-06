Еще 3 783 пациента вылечились от коронавируса в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
В столице выздоровели еще 3 783 пациента после прохождения лечения от COVID-19. Об этом сообщила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
"Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 332 984", – сообщила вице-мэр.
Пациентов с подтвержденным диагнозом выписывают только после контрольного исследования. В некоторых случаях переболевшие получают рекомендации для дальнейшего наблюдения.
В Москве продолжается действие программы, в рамках которой выздоровевшие пациенты могут сдать плазму для лечения других людей. Чтобы записаться на процедуру, нужно позвонить по телефону 8 (495) 870-45-16.
Ранее сообщалось, что в столице вводится порядок снабжения пациентов с COVID-19 бесплатными лекарствами на основании клинической картины заболевания. Директор департамента организации экстренной помощи и управления рисками здоровью министерства здравоохранения РФ Инна Куликова объяснила, что препараты будут предоставлять еще до результатов ПЦР-тестов.
В Роспотребнадзоре ранее спрогнозировали снижение уровня заболеваемости коронавирусом.
Врач ответила на популярные вопросы по коронавирусу
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