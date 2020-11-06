Песков заявил, что ситуация с COVID-19 в РФ имеет тревожную тенденцию

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в России требуются дополнительные меры из-за прогнозируемого тренда на увеличение заразившихся коронавирусом. Представитель Кремля подчеркнул, что ограничения не связаны с локдауном, сообщает ТАСС.

"Трудно прогнозировать в нюансах ход развития пандемии, основные тренды прогнозируемы, прогнозируется тренд на повышение, что требует принятия дополнительных мер", – отметил Песков.

Он добавил, что необходимые меры уже принимаются и они не связаны с локдауном. Решения носят регулирующий характер и принимаются для каждого региона отдельно, учитывая специфику, пояснил пресс-секретарь.

При этом он повторил, что с распространением коронавируса "тенденция тревожная, пандемия развивается".

Ранее пресс-секретарь президента назвал ситуацию с коронавирусом в стране напряженной, но находящейся под контролем. По его мнению, сейчас удерживать ситуацию помогают меры по мобилизации системы здравоохранения на федеральном и региональном уровнях, которые были приняты ранее.

За последние сутки в России подтвердили 20 582 случая коронавируса в 85 регионах. Выявлено активно 5 287 (25,7%) случаев без клинических проявлений.