Обсерватор в Царицыне принимает детей при госпитализации родителей с COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Обсерватор в Царицыне принимает детей с инвалидностью и без при госпитализации родителей с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве со ссылкой на заммэра по вопросам соцразвития Анастасию Ракову.
Она отметила, что дети с инвалидностью, у которых диагностирован COVID-19, нуждающиеся в изоляции не дома, могут проходить лечение в учреждении в Царицыне с одним из родителей.
"Этот центр также может принять детей, за которыми некому присмотреть после госпитализации родителей или опекунов с коронавирусной инфекцией", – подчеркнула Ракова.
Ранее специализацией учреждения была комплексная реабилитация горожан с ДЦП, достигших совершеннолетия. Сейчас служба мобильной реабилитации оказывает услуги людям с ограниченными возможностями здоровья на дому. Само учреждение перепрофилировали для работы обсерватории.
Ранее Москва 24 рассказала о работе обсерватора в Сокольниках. Москвичей, переболевших коронавирусом или болеющих им в легкой форме, которым некуда изолироваться, там называют гостями. В центре есть гостиные, где можно почитать, поиграть в шахматы или посмотреть телевизор.
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