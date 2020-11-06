Обсерватор в Царицыне принимает детей при госпитализации родителей с COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Обсерватор в Царицыне принимает детей с инвалидностью и без при госпитализации родителей с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве со ссылкой на заммэра по вопросам соцразвития Анастасию Ракову.

Она отметила, что дети с инвалидностью, у которых диагностирован COVID-19, нуждающиеся в изоляции не дома, могут проходить лечение в учреждении в Царицыне с одним из родителей.

"Этот центр также может принять детей, за которыми некому присмотреть после госпитализации родителей или опекунов с коронавирусной инфекцией", – подчеркнула Ракова.

Ранее специализацией учреждения была комплексная реабилитация горожан с ДЦП, достигших совершеннолетия. Сейчас служба мобильной реабилитации оказывает услуги людям с ограниченными возможностями здоровья на дому. Само учреждение перепрофилировали для работы обсерватории.

Ранее Москва 24 рассказала о работе обсерватора в Сокольниках. Москвичей, переболевших коронавирусом или болеющих им в легкой форме, которым некуда изолироваться, там называют гостями. В центре есть гостиные, где можно почитать, поиграть в шахматы или посмотреть телевизор.