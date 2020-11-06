Вирусолог заявил о вероятном приближении России к пику и плато по COVID-19

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Доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альтштейн считает, что Россия подходит к пику по заболеваемости COVID-19. Он отметил, что после выхода на плато число новых случаев в сутки будет высоким, сообщает РИА Новости.

"За последние сутки в стране впервые выявили более 20 тысяч новых случаев коронавирусной инфекции, всего заразившихся в стране 1 733 440. Я думаю, что мы не далеки от пика и выхода на плато. После чего на довольно высоком уровне будем оставаться", – отметил он.

Вирусолог также считает, что уровень заболеваемости будет зависеть и от соблюдения мер по профилактике распространения вируса. Специалист приводит в пример опросы, в которых многие люди говорят о своем сдержанном отношении к антиковидным ограничениям, поэтому рост заболеваемости продолжается, считает он.

За последние сутки в России подтвердили 20 582 случая коронавируса в 85 регионах. Выявлено активно 5 287 (25,7%) случаев без клинических проявлений.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал ситуацию с коронавирусом в стране напряженной, но находящейся под контролем. По его мнению, сейчас удерживать ситуацию помогают меры по мобилизации системы здравоохранения на федеральном и региональном уровнях, которые были приняты ранее.