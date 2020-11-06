Попова назвала место, где чаще всего заражаются COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денисов Максим
Заражение COVID-19 чаще всего происходит в транспорте, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью программе "Вести" на телеканале "Россия-1".
"Самые опасные места – там, где мы не можем находиться на социальной дистанции друг от друга. Чаще всего люди заражаются в транспорте", – предупредила она.
Попова также рассказала, что меры профилактики не соблюдали большинство заболевших коронавирусной инфекцией.
"К сожалению, на сегодняшний день цифра в статистике не изменилась – 80% всех заболевших не соблюдали требований в тот или иной период", – предупредила глава Роспотребнадзора.
За последние сутки в РФ было выявлено 20 582 новых случая коронавируса. Всего в РФ зарегистрировано 1 733 440 случаев (+1,2%) COVID-19.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил ситуацию с коронавирусом в стране. Представитель Кремля считает ее напряженной, но находящейся под контролем.
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