Попова назвала место, где чаще всего заражаются COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денисов Максим

Заражение COVID-19 чаще всего происходит в транспорте, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью программе "Вести" на телеканале "Россия-1".

"Самые опасные места – там, где мы не можем находиться на социальной дистанции друг от друга. Чаще всего люди заражаются в транспорте", – предупредила она.

Попова также рассказала, что меры профилактики не соблюдали большинство заболевших коронавирусной инфекцией.

"К сожалению, на сегодняшний день цифра в статистике не изменилась – 80% всех заболевших не соблюдали требований в тот или иной период", – предупредила глава Роспотребнадзора.

За последние сутки в РФ было выявлено 20 582 новых случая коронавируса. Всего в РФ зарегистрировано 1 733 440 случаев (+1,2%) COVID-19.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил ситуацию с коронавирусом в стране. Представитель Кремля считает ее напряженной, но находящейся под контролем.