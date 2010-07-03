Эксперты оценили предложение не штрафовать за езду по выделенным полосам ночью

В Госдуме предложили не штрафовать водителей, которые выезжают на выделенную полосу в ночное время суток. Кроме того, послабление возможно в случае объезда ремонтных или уборочных работ. Выясняем, нужно ли такое нововведение и не скажется ли оно негативно на дорожной безопасности.



Ночью без штрафов

Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский

Депутаты Госдумы от фракции ЛДПР направили в правительство законопроект об отмене штрафов для водителей за движение по выделенным полосам в ночное время (с 23:00 до 06:00), а также при объезде ремонтных или уборочных работ.

Изменения предложили внести в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) РФ. Сейчас штраф за движение или остановку на полосе для общественного транспорта составляет 1,5 тысячи рублей, а в Москве и Санкт-Петербурге – три тысячи рублей.





из пояснительной записки законопроекта В ночное время ввиду отсутствия движения общественного транспорта выделенная полоса остается практически пустой, в то время как соседние полосы могут быть заполнены.

Поэтому парламентарии полагают, что запрет на выезд на выделенку ночью нецелесообразен. Кроме того, в отдельных ситуациях водители вынуждены сделать маневр, используя выделенную полосу для объезда препятствия, что тоже грозит штрафом.

Всего в столице работают 65 дорожных участков с выделенными полосами, общая длина которых составляет более 350 километров. С 23 ноября в городе начнут работать еще 14 выделенных полос. К концу года их общая протяженность должна достигнуть 376 километров.



В Москве с 7 ноября запретили езду автомобилей по выделенным полосам, в том числе по выходным дням. Проезд по ним разрешен только городскому общественному транспорту, такси, велосипедистам, экстренным и коммунальным службам.

Разумная мера?

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Председатель Союза пассажиров России Кирилл Янков в разговоре с Москвой 24 посчитал предложение депутатов вполне разумным. По его словам, общественный транспорт в большинстве своем ходит только в дневные часы.

"В Москве и некоторых других городах есть ночные автобусы, но они ходят достаточно редко, и ночью обычно заторов не бывает. Никаких помех общественному транспорту это не создаст, поэтому думаю, что это вполне оправданно", – отметил эксперт.

По мнению Янкова, выделенные полосы для общественного транспорта и сейчас не мешают нарушителям и стритрейсерам погонять по городу.





Кирилл Янков председатель Союза пассажиров России Я думаю, что, наоборот, автомобилистам будет удобнее где-то остановиться. Допустим, у подъезда жилого дома. Потому что сейчас во многих случаях у дома, который выходит на автомагистральную улицу, из-за полосы общественного транспорта нельзя остановиться.

Глава Федерации автовладельцев России Максим Едрышов также уверен, что если на выделенную полосу в ночное время пустят автомобилистов, то особенно ничего не изменится.

"Ночью не только общественный транспорт почти не ходит, но и дороги менее загружены, и такой необходимости в использовании выделенной полосы фактически нет", – подчеркнул собеседник Москвы 24.

По его мнению, наиболее важной частью инициативы является предложение по использованию выделенки при объезде препятствий на дорогах.





Максим Едрышов глава Федерации автовладельцев России Сейчас дорожные правила запрещают объезжать препятствия по выделенной полосе, поскольку человек пересекает сплошную полосу. Нововведение могло бы помочь автомобилистам и хоть как-то разгрузить дороги и заторы, которые у нас образуются во время дорожных ремонтов.

Автоэксперт подчеркнул, что вопрос с выделенными полосами волнует всех автомобилистов, поэтому любые послабления в этой области будут восприняты водителями положительно.