Эксперты оценили предложение не штрафовать за езду по выделенным полосам ночью

В Госдуме предложили не штрафовать водителей, которые выезжают на выделенную полосу в ночное время суток. Кроме того, послабление возможно в случае объезда ремонтных или уборочных работ. Выясняем, нужно ли такое нововведение и не скажется ли оно негативно на дорожной безопасности.
Ночью без штрафов
Депутаты Госдумы от фракции ЛДПР направили в правительство законопроект об отмене штрафов для водителей за движение по выделенным полосам в ночное время (с 23:00 до 06:00), а также при объезде ремонтных или уборочных работ.
Изменения предложили внести в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) РФ. Сейчас штраф за движение или остановку на полосе для общественного транспорта составляет 1,5 тысячи рублей, а в Москве и Санкт-Петербурге – три тысячи рублей.
Поэтому парламентарии полагают, что запрет на выезд на выделенку ночью нецелесообразен. Кроме того, в отдельных ситуациях водители вынуждены сделать маневр, используя выделенную полосу для объезда препятствия, что тоже грозит штрафом.
Всего в столице работают 65 дорожных участков с выделенными полосами, общая длина которых составляет более 350 километров. С 23 ноября в городе начнут работать еще 14 выделенных полос. К концу года их общая протяженность должна достигнуть 376 километров.
Разумная мера?
Председатель Союза пассажиров России Кирилл Янков в разговоре с Москвой 24 посчитал предложение депутатов вполне разумным. По его словам, общественный транспорт в большинстве своем ходит только в дневные часы.
"В Москве и некоторых других городах есть ночные автобусы, но они ходят достаточно редко, и ночью обычно заторов не бывает. Никаких помех общественному транспорту это не создаст, поэтому думаю, что это вполне оправданно", – отметил эксперт.
По мнению Янкова, выделенные полосы для общественного транспорта и сейчас не мешают нарушителям и стритрейсерам погонять по городу.
Глава Федерации автовладельцев России Максим Едрышов также уверен, что если на выделенную полосу в ночное время пустят автомобилистов, то особенно ничего не изменится.
"Ночью не только общественный транспорт почти не ходит, но и дороги менее загружены, и такой необходимости в использовании выделенной полосы фактически нет", – подчеркнул собеседник Москвы 24.
По его мнению, наиболее важной частью инициативы является предложение по использованию выделенки при объезде препятствий на дорогах.
Автоэксперт подчеркнул, что вопрос с выделенными полосами волнует всех автомобилистов, поэтому любые послабления в этой области будут восприняты водителями положительно.