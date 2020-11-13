В Госдуме предложили не взимать штрафы за движение по выделенным полосам ночью

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришин
Депутаты от фракции ЛДПР направили в правительство законопроект об отмене административных штрафов для водителей за движение по выделенным полосам в ночное время. Об этом говорится в Telegram-канале замруководителя фракции Ярослава Нилова.
"В ночное время ввиду отсутствия движения общественного транспорта выделенная полоса остается практически пустой, в то время как соседние полосы могут быть заполнены", – заявили депутаты.
Они предложили дополнить КоАП РФ примечанием, согласно которому водитель не будет привлекаться к административной ответственности за выезд на выделенную полосу с 23:00 до 06:00, а также в случае объезда ремонтных или уборочных работ.
В столице с 7 ноября запретили езду автомобилей по выделенным полосам. Проезд по ним теперь разрешен только городскому транспорту, такси, экстренным и коммунальным службам. Штраф за выезд на выделенные полосы составляет три тысячи рублей. Предполагается, что нововведение позволит общественному транспорту двигаться без задержек.
С 23 ноября в Москве заработают новые выделенные полосы на 14 участках дорог. Общая длина новых полос для общественного транспорта составит 7,5 километра. Всего на этих участках проходит 105 маршрутов наземного транспорта, в их числе 40 смежных межрегиональных маршрутов.
В Госдуме предложили не наказывать водителей за ночную езду по выделенке
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