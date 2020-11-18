Психолог рассказала, в каком возрасте детям можно давать гаджеты

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Телефон, планшеты и другие гаджеты не рекомендуется давать детям до семи лет, сообщила педагог-психолог Елена Рагозина. По ее мнению, увлечение изобретениями современности приводит к гаджетозависимости.
"Прежде чем поработать с ребенком, нужно поработать на эту тему с родителями, понять, откуда в детских руках появился телефон. Там был случай, когда ребенок 12 часов в день сидел в планшете и маму все устраивало. Потом мама сильно удивлялась, почему ребенок не общается с другими детьми, почему он не умеет играть и не произносит вообще никаких звуков", – цитирует психолога "Мир 24".
По ее словам, на лечение этого ребенка у нее ушло три с половиной месяца.
Специалист призывает родителей подпускать детей до семи лет к телевизору крайне дозированно. Она уточнила, что речь идет именно о развивающих мультфильмах.
Если говорить о гаджетах, то она советует не покупать детям дорогие смартфоны, а обойтись простыми моделями.
Ранее медицинский эксперт Владислав Мохамед Али рассказал, что яркий экран гаджетов в темноте может раздражать зоны головного мозга. По его словам, использование гаджетов перед сном стимулирует работу мозга, а затем вызывает головную боль. Для более крепкого сна эксперт призвал отказаться от использования гаджетов в позднее время суток.
При этом он указал, что изменение яркости все равно заставляет мозг реагировать. Любителям использовать смартфоны перед сном рекомендовали переключать гаджеты на ночной режим, что поможет сохранить зрение.
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