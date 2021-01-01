Почти 50 детей родились в столице в новогоднюю ночь

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В столице в ночь с 31 декабря на 1 января около 50 малышей появились на свет. Первый в этом году москвич родился в роддоме при городской клинической больнице имени Виноградова, говорится на сайте столичного Депздрава.

"В самую чудесную ночь в году московские врачи помогли стать родителями десяткам семей. Всего в ночь с 31 декабря на 1 января в роддомах столицы появились на свет 49 малышей: 21 девочка и 28 мальчиков", – говорится в сообщении.

Как уточняется, мамы и малыши находятся под постоянным наблюдением специалистов.

"Кроме того, семьи получают в набор подарок для новорожденного или денежные выплаты – на выбор. А те родители, которые определились с именем малыша, могут получить свидетельство о рождении ребенка сразу при выписке", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что свыше 100 тысяч первых документов для новорожденных выдали с начала 2020 года в Москве. Мальчиков родилось больше, чем девочек. Более чем у 45% мам это был первый ребенок, а родителями двойняшек стали около 1 300 пар. В 18 семьях на свет появились тройняшки.

Самыми необычными именами 2020 года стали Малина, Радость, Мадонна, двум новорожденным мальчикам дали имя Космос, еще одного малыша назвали Люцифер. Также в этом году зарегистрированы такие имена, как Олимпий и Олимпина, Олимпиада, Сталина, Весна, Августа, Июлиан. Встречались и "книжные" имена: Гамлет, Оливер, Ассоль.

