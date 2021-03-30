Собянин одобрил увеличение порога возраста молодых родителей для выплат при рождении детей

17:37
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков
Сергей Собянин подписал закон об увеличении возрастного порога молодых родителей для получения выплаты единовременного пособия в связи с рождением ребенка. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
Согласно документу, социальная поддержка допускается для семей, в которых оба супруга не достигли возраста 36 лет, но при этом один из них или оба старше 30 лет. На выплату также может претендовать единственный родитель в возрасте от 30 до 35 лет включительно.
Единовременное пособие для родителей установлено в пределах пяти прожиточных минимумов для первого ребенка. Кроме того, предусмотрены пособия при рождении второго и более детей.
В 2021 году на выплаты при рождении ребенка в бюджете Москвы предусмотрено около 1 миллиарда 895 миллионов рублей из резервного фонда.
В 2020 году, как заявила вице-премьер России Татьяна Голикова, выплаты в связи с рождением или усыновлением первого ребенка получили свыше 990 тысяч семей. Еще 1,2 миллиона получили сертификаты на получение материнского капитала.
Как рассказал Собянин, в период пандемии коронавируса жителям столицы предоставили дополнительную социальную поддержку. Градоначальник отметил, что для этого потребовалось корректировать привычные технологии работы городских структур.
Собянин утвердил порядок назначения новой денежной выплаты семьям с детьми
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: