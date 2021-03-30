Собянин одобрил увеличение порога возраста молодых родителей для выплат при рождении детей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Сергей Собянин подписал закон об увеличении возрастного порога молодых родителей для получения выплаты единовременного пособия в связи с рождением ребенка. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Согласно документу, социальная поддержка допускается для семей, в которых оба супруга не достигли возраста 36 лет, но при этом один из них или оба старше 30 лет. На выплату также может претендовать единственный родитель в возрасте от 30 до 35 лет включительно.

Единовременное пособие для родителей установлено в пределах пяти прожиточных минимумов для первого ребенка. Кроме того, предусмотрены пособия при рождении второго и более детей.

В 2021 году на выплаты при рождении ребенка в бюджете Москвы предусмотрено около 1 миллиарда 895 миллионов рублей из резервного фонда.

В 2020 году, как заявила вице-премьер России Татьяна Голикова, выплаты в связи с рождением или усыновлением первого ребенка получили свыше 990 тысяч семей. Еще 1,2 миллиона получили сертификаты на получение материнского капитала.

Как рассказал Собянин, в период пандемии коронавируса жителям столицы предоставили дополнительную социальную поддержку. Градоначальник отметил, что для этого потребовалось корректировать привычные технологии работы городских структур.

