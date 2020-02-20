Москвичи смогут получить выплату вместо подарочного набора новорожденному

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Родители новорожденных в Москве смогут получить выплату в размере 20 тысяч рублей вместо подарочного набора, который представляют в столичных роддомах. Соответствующее постановление размещено на портале мэра и правительства Москвы.

"Компенсационная выплата на приобретение предметов и средств, предназначенных для ухода за новорожденными детьми, назначается на новорожденного ребенка, родившегося начиная с 18 февраля 2020 года при условии, что один из родителей (единственный родитель) новорожденного ребенка имеет место жительства в городе Москве либо государственная регистрация рождения ребенка состоялась в городе Москве независимо от места жительства родителей", – говорится в сообщении.

Отмечается, что такая выплата будет предоставляться единовременно.

Если на свет появятся двое и более малышей, компенсации могут быть предоставлены на каждого новорожденного, говорится в документе.

Чтобы получить такую выплату на приобретение предметов по уходу за детьми, родителям нужно подать соответствующее заявление не позднее двух месяцев после рождения ребенка.

Если в такой компенсации нужды нет, то роженицам предложат подарочный набор, в состав которого входят белье и одежда на малыша, аксессуары для кормления, пеленания и купания, пустышки, погремушки, салфетки, мази и присыпки.

Ранее в Совете Федерации предложили увеличить детские пособия для женщин, родивших первого ребенка до 25 лет. Отмечалось, что размер ежемесячных пособий по уходу до 1,5 лет предлагалось установить в размере не меньше 40% от средней зарплаты по региону.