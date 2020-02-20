Москвичи смогут получить выплату вместо подарочного набора новорожденному

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Родители новорожденных в Москве смогут получить выплату в размере 20 тысяч рублей вместо подарочного набора, который представляют в столичных роддомах. Соответствующее постановление размещено на портале мэра и правительства Москвы.
"Компенсационная выплата на приобретение предметов и средств, предназначенных для ухода за новорожденными детьми, назначается на новорожденного ребенка, родившегося начиная с 18 февраля 2020 года при условии, что один из родителей (единственный родитель) новорожденного ребенка имеет место жительства в городе Москве либо государственная регистрация рождения ребенка состоялась в городе Москве независимо от места жительства родителей", – говорится в сообщении.
Отмечается, что такая выплата будет предоставляться единовременно.
Если на свет появятся двое и более малышей, компенсации могут быть предоставлены на каждого новорожденного, говорится в документе.
Чтобы получить такую выплату на приобретение предметов по уходу за детьми, родителям нужно подать соответствующее заявление не позднее двух месяцев после рождения ребенка.
Если в такой компенсации нужды нет, то роженицам предложат подарочный набор, в состав которого входят белье и одежда на малыша, аксессуары для кормления, пеленания и купания, пустышки, погремушки, салфетки, мази и присыпки.
Ранее в Совете Федерации предложили увеличить детские пособия для женщин, родивших первого ребенка до 25 лет. Отмечалось, что размер ежемесячных пособий по уходу до 1,5 лет предлагалось установить в размере не меньше 40% от средней зарплаты по региону.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: