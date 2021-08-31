Эксперты заявили об опасности детских игрушек с крупных маркетплейсов

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Фото: depositphotos/monticello
Более трети игрушек, которые продаются на крупнейших зарубежных онлайн-площадках, представляют опасность для детей. Об этом сообщает пресс-служба Роскачества.
Исследование провел партнер Роскачества – Британская некоммерческая потребительская организация Which. Эксперты закупили несколько десятков игрушек на AliExpress, Amazon, eBay и Wish.
"В результате тестов на безопасность 12 товаров не прошли проверку по одному или нескольким параметрам, а всего эксперты насчитали 50 нарушений. Часть проверенных игрушек не соответствовала межгосударственному стандарту, принятому в том числе и в России EN 71-1 "Игрушки. Требования безопасности" и IЕС 62115–2014 "Игрушки электрические. Требования безопасности", – говорится в сообщении.
В исследовании отмечается, что многие образцы угрожают здоровью детей. В частности, опасность могут представлять мелкие и ломкие части игрушек, о которые можно пораниться, а также длинные шнурки и проводки.
"Среди самых небезопасных игрушек эксперты назвали полные мелких деталей наборы врача с Aliexpress и Wish и конструктор с Amazon, игрушечный планшет с острыми деталями и собачек с eBay, а также погремушку для кроватки в виде гусеницы с Wish с длинными лентами", – указали в Роскачестве.
Эксперты напомнили, что ответственность за качество размещенного на маркетплейсе товара несет сам продавец, однако часто магазины оказываются недобросовестными. В таком случае убедиться в безопасности и качестве приобретенного товара может лишь сам покупатель.
"Практика показывает, что при обращении в техподдержку маркетплейсов с просьбой изъять некачественный товар представители площадки блокируют или скрывают из поисковой выдачи опасные продукты. Но вскоре появляются новые продавцы с аналогичными товарами и зачастую поддельными сертификатами", – говорится в релизе.
Ранее эксперты Роскачества назвали критерии смартфона, подходящего школьнику. По мнению специалистов, первостепенное значение имеют ударопрочность, емкая батарея и приемлемая цена.
Самыми успешными противоударными смартфонами по итогам испытаний на прочность, проведенных в июле 2021 года, были признаны OnePlus 6, Honor 10 и Blackview BV9500.
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