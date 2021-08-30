Врач дал советы москвичам по подготовке детей к детсаду

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Перед поступлением в детский сад ребенку заранее следует сделать все необходимые прививки, поскольку некоторые вакцины ставятся в несколько этапов и требуют больше времени, считает главный педиатр департамента здравоохранения Москвы Исмаил Османов.
"Позаботьтесь о вакцинации своего ребенка заблаговременно. Многие вакцины, например от дифтерии, коклюша, столбняка, полиомиелита, гепатита В, ветряной оспы, вводятся ребенку в несколько этапов, между которыми должен быть соблюден определенный временной интервал, поэтому догнать вакцинацию за пару месяцев перед садом просто не удастся", – сказал РИА Новости Османов.
Специалист также отметил важность укрепления здоровья ребенка. Он советует включить в его рацион продукты, содержащие витамины и минералы. По рекомендации педиатра можно пропить специальные комплексы.
Ранее психолог Ольга Царева порекомендовала родителям придумать для детей развлечения на 1 Сентября. Она считает, что в преддверии нового учебного года важно сформировать у ребенка положительный настрой, чтобы школьнику было легче адаптироваться после каникул.
Столичные детские сады начнут принимать детей с 2 лет и 2 месяцев
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