Правительство поддержало снижение НДС при продаже вторичных ресурсов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Правительство готово стимулировать налоговыми льготами тех, кто занимается раздельным сбором мусора. Вице-премьер Виктория Абрамченко поддержала предложение Минприроды отменить НДС при сдаче металлолома, пластика, макулатуры, стекла и резиновой крошки. Об этом сообщает газета "Известия".

Предложение о корректировке законодательства в кабмин до 28 сентября должны предоставить Минфин и Минпромторг. Предполагается, что налоговые льготы простимулируют разделение мусора, в связи с чем он будет меньше скапливаться на полигонах.

Предложение Минприроды распространяется на металлолом, пластик, макулатуру, стекло и резиновую крошку. Налог при реализации вторичного сырья намерены снизить до 10%.

"В первую очередь такая мера позволит повысить заинтересованность во вторичных материальных ресурсах, увеличит их конкурентоспособность. Стимулирование внутреннего спроса на вторичные материальные ресурсы имеет важное значение при создании экономики замкнутого цикла", – говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что сегодня в России утилизируют лишь 7% всех отходов, остальное идет на захоронение.

При этом замглавы Минпромторга Виктор Евтухов рассказал, что ведомство концептуально поддерживает предложение об отмене НДС, поскольку это поспособствует формированию полноценного рынка обращения с вторичными ресурсами и будет стимулировать использование при производстве вторичного сырья.

Предложение российских чиновников поддержал и Союз переработчиков пластмасс. Глава организации Петр Базунов уточнил, что промышленные производители зачастую самостоятельно разделяют свои отходы в силу особенностей технологического процесса.

С отходами граждан ситуация обстоит сложнее: их необходимо разделять на фракции, мыть и дробить. Лишь после этого их можно продавать переработчикам.

"Для тех организаций, которые занимаются процессами разделения ТКО, очевидно, нужны налоговые льготы. По сути, это переработка мусора", – убежден Базунов.

Он также отметил, что одних налоговых льгот для решения вопроса с сокращением захоронений, недостаточно. Необходимо наладить процесс раздельного сбора бытовых коммунальных отходов, остановив процесс их смешивания населением.



Ранее стало известно, что Минэкономразвития выступило за перенос реформы расширенной ответственности производителя (РОП) на 2024 год в связи с юридическими вопросами: документ еще не согласован в правительстве, однако должен быть опубликован не позднее 30 сентября.