Премьер Японии оставит в правительстве глав МИД и министерства экономики – СМИ

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Премьер-министр Японии Фумио Кисида после перестановок оставит в правительстве Есимасу Хаяси и Коити Хагиуду, возглавляющих МИД страны и министерство экономики, торговли и промышленности, сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

Отмечается, что министр иностранных дел Хаяси, скорее всего, останется на своем посту. Министр экономики Коити Хагиуда также попадет в состав нового кабинета или в руководством Либерально-демократической партии.

Кроме того, в правительстве и в руководстве партии после перестановок останутся и Таро Асо, Хирокадзу Мацуно и Тосимицу Мотэги. Родной брат экс-премьера Синдзо Абэ Нобуо Киси покинет пост министра обороны по состоянию здоровья.

Перестановки в правительстве Японии пройдут 10 августа. Ожидается, что вечером в понедельник премьер Кисида обсудит кадровые вопросы с руководством партии.

В мае американский президент Джо Байден заявил о необходимости преобразования Совбеза ООН, поддержав стремление Японии стать его постоянным членом. Такое заявление Байден сделал в ходе встречи с премьер-министром Японии Фумио Кисидой в Токио.