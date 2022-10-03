Собянин освободил Валитова от должности главы управы Молжаниновского района

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Александра Валитова освободили от должности главы управы Молжаниновского района. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы со ссылкой на соответствующий документ.

Отмечается, что Валитова освободили от должности по собственному желанию.

Главой управы его назначили в декабре 2020 года. До этого Валитов был исполняющим обязанности главы управы Молжаниновского района.

Ранее мэр Москвы освободил Сергея Галянина от должности главы управы района Крылатское. Он также покинул пост по собственной инициативе.



Кроме того, Сергей Собянин снял Андрея Тихонова с должности первого заместителя руководителя департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы. В документе уточняется, что увольнение произошло по личной инициативе.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!