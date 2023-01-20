Фото: Совет безопасности Российской Федерации

Владимир Путин освободил от должности помощника секретаря СБ РФ Алексея Павлова, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

"Освободить Павлова Алексея Анатольевича от должности помощника секретаря Совета безопасности Российской Федерации", – говорится в документе, подписанном Путиным.

Павлов решил перейти на другую работу, сообщает ТАСС со ссылкой на Совбез РФ.

Павлов занимал должность помощника секретаря Совета безопасности РФ с 19 марта 2009 года.

Ранее Владимир Путин назначил прокуроров в новых четырех регионах России. Согласно документу, прокуроры назначены на 5-летний срок. Так, Глеб Михайлов стал прокурором Луганской Народной Республики, Кирилл Осипчук назначен прокурором Запорожской области, Андрей Петров – Херсонской области, Андрей Спивак – Донецкой Народной Республики.

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