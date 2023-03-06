Путин назначил Алексея Гиричева замглавы ФСИН

Фото: 33.fsin.gov.ru

Владимир Путин назначил генерал-майора внутренней службы Алексея Гиричева заместителем директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) РФ. Указ президента опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Этим же указом Гиричева освободили от занимаемой им ранее должности. До этого он был главой УФСИН по Владимирской области.

Ранее Путин назначил помощником секретаря Совбеза РФ Евгения Аношина. До этого президент освободил от должности помощника секретаря Совбеза РФ Алексея Павлова. В ведомстве рассказали, что Павлов решил перейти на другую работу. Эту должность он занимал с 19 марта 2009 года.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!