20:14Регионы
Путин сменил руководителя Смоленской области
Фото: kremlin.ru
Владимир Путин сменил руководителя Смоленской области. Соответствующий документ опубликован на официальном сайте Кремля.
"Назначить Анохина Василия Николаевича временно исполняющим обязанности губернатора Смоленской области до вступления в должность лица, избранного губернатором Смоленской области", – написано в указе президента.
Этим же указом с сегодняшнего дня Путин принял отставку губернатора Смоленской области Алексея Островского, который решил покинуть свой пост по собственному желанию.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уточнил, что российский лидер 17 марта провел рабочую встречу с Анохиным.
Ранее глава государства назначил Владислава Кузнецова исполняющим обязанности главы Чукотского автономного округа.
Официальный представитель Кремля отметил, что Кузнецов ранее занимал должность первого заместителя председателя правительства ЛНР.
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