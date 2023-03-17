Фото: kremlin.ru

Владимир Путин сменил руководителя Смоленской области. Соответствующий документ опубликован на официальном сайте Кремля.

"Назначить Анохина Василия Николаевича временно исполняющим обязанности губернатора Смоленской области до вступления в должность лица, избранного губернатором Смоленской области", – написано в указе президента.

Этим же указом с сегодняшнего дня Путин принял отставку губернатора Смоленской области Алексея Островского, который решил покинуть свой пост по собственному желанию.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уточнил, что российский лидер 17 марта провел рабочую встречу с Анохиным.

Ранее глава государства назначил Владислава Кузнецова исполняющим обязанности главы Чукотского автономного округа.

Официальный представитель Кремля отметил, что Кузнецов ранее занимал должность первого заместителя председателя правительства ЛНР.



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