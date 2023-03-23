СМИ узнали о возможных отставках нескольких губернаторов

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До конца марта в отставку могут уйти губернаторы Красноярского края Александр Усс и Орловской области Андрей Клычков, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на три источника в администрации президента.

По их информации, Усса, который руководит краем с 2017 года, могут отправить в отставку из-за его низкого рейтинга. Он является членом партии "Единая Россия". Комментируя возможный уход члена КПРФ Клычкова, источники издания указали на то, что в правительстве недовольны его работой. Чиновник также возглавляет область с 2017 года.

Кроме того, под сокращение может попасть глава Хакасии Валентин Коновалов, который возглавил регион в 2018 году.

В марте губернатор Чукотского автономного округа Роман Копин был освобожден с поста главы региона по собственному желанию. Владимир Путин назначил Владислава Кузнецова исполняющим обязанности главы Чукотки, который до этого занимал должность первого зампредседателя правительства ЛНР.

Также президент принял отставку губернатора Смоленской области Алексея Островского, который решил покинуть свой пост по собственному желанию. На должность врио губернатора президент назначил Василия Анохина.

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