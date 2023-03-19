Правительство Чукотки в полном составе ушло в отставку

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Правительство Чукотского автономного округа в полном составе ушло в отставку. Об этом говорится на сайте правительства региона.

Такое решение принял врио губернатора округа Владислав Кузнецов. Уточняется, что сотрудники правительства будут исполнять свои обязанности до того момента, пока не сформируется новый состав.

Ранее Владимир Путин назначил Владислава Кузнецова исполняющим обязанности главы Чукотского автономного округа. До этого Кузнецов занимал должность первого зампредседателя правительства Луганской Народной Республики.

Предыдущий губернатор автономного округа Роман Копин был освобожден с поста главы Чукотки по собственному желанию.

В феврале Путин инициировал процедуру формирования нового состава Общественной палаты РФ, определив кандидатуры 40 российских граждан, имеющих особые заслуги перед государством и обществом.

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