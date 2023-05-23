Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

20:41

Политика

Замминистра МИД РФ Вершинин будет курировать вопросы информационной безопасности – СМИ

Фото: ТАСС/Пресс-служба МИД РФ

На должность ответственного по вопросам безопасности в МИД России назначат замглавы ведомства Сергея Вершинина, сообщает ТАСС со ссылкой на источники.

"Вопросы департамента международной информационной безопасности (ДМИБ) и департамента по вопросам новых вызовов и угроз (ДНВ) в МИД России теперь будет курировать заместитель министра иностранных дел Сергей Вершинин", – сказал источник.

Ранее Владимир Путин снял Олега Сыромолотова с должности замглавы МИД РФ по вопросам противодействия терроризму.

Позже российский президент назначил Сергея Бутина заместителем главы МИД РФ.

Читайте также

политика

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика