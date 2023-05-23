20:41Политика
Замминистра МИД РФ Вершинин будет курировать вопросы информационной безопасности – СМИ
Фото: ТАСС/Пресс-служба МИД РФ
На должность ответственного по вопросам безопасности в МИД России назначат замглавы ведомства Сергея Вершинина, сообщает ТАСС со ссылкой на источники.
"Вопросы департамента международной информационной безопасности (ДМИБ) и департамента по вопросам новых вызовов и угроз (ДНВ) в МИД России теперь будет курировать заместитель министра иностранных дел Сергей Вершинин", – сказал источник.
Ранее Владимир Путин снял Олега Сыромолотова с должности замглавы МИД РФ по вопросам противодействия терроризму.
Позже российский президент назначил Сергея Бутина заместителем главы МИД РФ.
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