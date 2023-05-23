Замминистра МИД РФ Вершинин будет курировать вопросы информационной безопасности – СМИ

Фото: ТАСС/Пресс-служба МИД РФ

На должность ответственного по вопросам безопасности в МИД России назначат замглавы ведомства Сергея Вершинина, сообщает ТАСС со ссылкой на источники.

"Вопросы департамента международной информационной безопасности (ДМИБ) и департамента по вопросам новых вызовов и угроз (ДНВ) в МИД России теперь будет курировать заместитель министра иностранных дел Сергей Вершинин", – сказал источник.

Ранее Владимир Путин снял Олега Сыромолотова с должности замглавы МИД РФ по вопросам противодействия терроризму.

Позже российский президент назначил Сергея Бутина заместителем главы МИД РФ.