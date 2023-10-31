Путин одобрил отставку губернатора Вологодской области Кувшинникова

Фото: РИА Новости/Алексей Майшев

Владимир Путин принял отставку Олега Кувшинникова с должности губернатора Вологодской области. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Своим указом президент назначил Георгия Филимонова временно исполняющим обязанности губернатора Вологодской области. Отмечается, что решение Путин принял в связи с заявлением Кувшинникова о досрочном прекращении полномочий.

31 октября Путин провел личную встречу с Кувшинниковым и Филимоновым. Президент поблагодарил прежнего губернатора за итоги его деятельности.

Ранее глава кабмина РФ Михаил Мишустин освободил Дмитрия Огуряева от должности замминистра цифрового развития России. Его обязанности будет выполнять директор департамента развития инфраструктуры электронного правительства Сергей Цветков.

До этого правительство отстранило от поста главу Росавиации Александра Нерадько. Мишустин назначил руководителя агентства Дмитрия Ядрова.