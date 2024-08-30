Герой России Корольков призвал москвичей поддержать бойцов СВО

Фото: Александр Чикин

Герой России Аркадий Корольков призвал москвичей активно поддерживать участников специальной военной операции (СВО). Сделать это можно практически в каждом районе столицы.

"Сейчас всем нам необходимо по-настоящему сплотиться, и, мне кажется, люди хорошо это чувствуют. Гуманитарную помощь – бойцам и жителям новых регионов – доставляют регулярно, гумконвои отправляются с периодичностью раз в 2–3 недели. Для тех, кто принимает участие в СВО, всегда актуальны коптеры, различная техника, средства передвижения. Предметы гигиены, одежды, сладкое – все это также всегда востребовано", – рассказал Корольков.

Также бойцам всегда нужны маскировочные сети – в Москве волонтеры изготавливают их и регулярно доставляют в зону СВО. А на днях состоялся мастер-класс по изготовлению блиндажных свечей.

"Волонтеры рассказали и показали, как делаются блиндажные свечи. Они нужны в полевых условиях – с их помощью можно и приготовить или разогреть еду, и, конечно, согреться. Все, что изготовили волонтеры, отправят в зону СВО", – заключил Корольков.

Сбор гуманитарной помощи в Москве осуществляют волонтерские центры и благотворительные организации. Например, гуманитарные грузы принимают в коворкинг-центре НКО ЮВАО. Он находится по адресу 4-й Вешняковский проезд, дом 9, корпус 1.

Также в Москве продолжается сбор гуманитарной помощи для пострадавших жителей Курской области. Вещи принимают в 14 штабах "Москва помогает" и на 27 площадках форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030". Более 3 тысяч человек уже принесли свыше 198 тысяч вещей.