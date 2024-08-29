Председатель МГД Шапошников назвал добровольцев гордостью Москвы

Фото: Виталий Исаков

Экосистема крупнейшего в России московского ресурсного центра добровольчества "Мосволонтер" пополнилась еще одним многофункциональным пространством "Доброе место", организованным в Ясном проезде, доме 8, корпусе 1, Северо-Восточного административного округа столицы. По решению Сергея Собянина волонтерские кластеры, оборудованные всем необходимым для оказания гуманитарной помощи нуждающимся москвичам, участникам СВО и их семьям, пострадавшим от боевых действий и природно-техногенных чрезвычайных происшествий соотечественникам появятся в каждом округе столицы.

"Доброе место. СВАО" стал уже восьмым окружным волонтерским центром. За десять лет работы "Мосволонтера" аналогичные кластеры открыты на севере, западе, юго-востоке, востоке, юге, северо-западе Москвы и Зеленоградском административном округе. Проект "Мосволонтер" охватывает 12 направлений оказания разноформатной помощи нуждающимся, в которых задействованы свыше 1 миллиона волонтеров и 2 700 добровольческих объединений. Кроме того, здесь учат волонтерской деятельности, помогают создавать и организовывать работу организаций. "Доброе место. СВАО" в торжественной обстановке открыл председатель Московской городской думы Алексей Шапошников.

"Это большое событие в жизни округа. Уверен, этот Центр станет новой точкой силы, единения. Мы рады иметь таких коллег, помощников и друзей, как вы. Благодарны за огромную, очень важную общественную работу, которую вы выполняете. Современные добровольцы – новая сила общества, гордость Москвы. Вместе со всей страной вы создаете надежный, крепкий тыл: оказываете гуманитарную помощь участникам СВО, участвуете в восстановлении новых территорий, приближаете нашу Победу, помогаете одиноким, больным людям, поддерживаете и делитесь человеческим теплом с семьями и родственниками участников СВО", – отметил в приветственном слове спикер столичного парламента.

После торжественной церемонии Шапошников вместе с другими почетными гостями совершили обзорную экскурсию по новому центру. В рамках акции "Соберем ребенка в школу" были переданы рюкзаки с канцелярскими принадлежностями для детей из Курской области.

Тем временем в Москве продолжается прием гуманитарной помощи для пострадавших жителей Курской области. Вещи принимают в 14 штабах "Москва помогает" и на 27 площадках форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030". Москвичи могут принести продукты питания, различные предметы первой необходимости, новую одежду, а также детское питание и товары для животных.

