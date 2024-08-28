Музыкант Родион Газманов сопроводил гуманитарный груз для участников спецоперации

Фото: Наталья Заболотских

Член общественного совета ЗАО Родион Газманов сопроводил гуманитарный груз для участников спецоперации, которые несут службу в Запорожской области. Помощь бойцам носит адресный характер – военнослужащие заранее сформировали список того, что нужно. В нем были дорогостоящие медикаменты и системы для капельниц, жизненно необходимые на фронте.

Боевой офицер, который в гражданской жизни работал биологом, от лица своих однополчан выразил благодарность всем, кто поддерживает фронт, и подчеркнул, что передаваемые медицинские препараты ежедневно спасают тысячи жизней российских солдат. Гуманитарный груз сформировали за счет средств, поступивших от жителей Москвы, в том числе Западного округа, а также наших соотечественников за границей, в частности в Испании.

Весомую помощь оказали волонтерские организации из ЗАО, принимавшие участие в форуме волонтеров, который прошел в Музее обороны Москвы по инициативе Газманова. Так, благотворительный фонд "Вместе по зову сердца" передал для бойцов маскировочные сети, сделанные руками волонтеров с большой заботой, гигиенические наборы "сухой душ", специальные браслеты-трансформеры.

На передовой Газманов пообщался с бойцами, разделил с ними армейский ужин, не обошлось без песен и стихов. Сами бойцы, не сдерживая эмоций, говорят, что такие встречи укрепляют боевой дух и возвращают в атмосферу родного дома.

"Каждая встреча с нашими ребятами на передовой трогает до глубины души. Хочется, чтобы как можно больше людей узнали и прочувствовали, какой подвиг они совершают для нас и нашей страны. Для этого мы продолжаем сотрудничество с Музеем героев СССР и России. Я передал бойцам просьбу сотрудников музея собрать памятные вещи для новой экспозиции, посвященной героям СВО и волонтерам, помогающим фронту. Когда военнослужащие определятся, чем хотят поделиться, мы организуем доставку экспонатов в Москву", – рассказал член общественного совета ЗАО Газманов.

Ранее сообщалось, что владельцы столичных магазинов направляют множество необходимых продуктов и товаров в зону спецоперации. От них поступает до нескольких тонн гумпомощи в месяц. Благодаря им российские военные получают автозапчасти, постельное белье, лекарства, консервы, сухие пайки, бытовую химию и маскировочные сети.