Путин заявил, что Украина потеряла свыше 30 тысяч военных в Курской области

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Украина потеряла свыше 30 тысяч военных в Курской области, заявил Владимир Путин на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай".

"Смотрите, что сейчас происходит на линии боевого соприкосновения. Или, скажем, в Курской области. Вот они туда зашли в Курскую область. Потери колоссальные среди украинских войск", – сказал Путин.

Ранее сообщалось, что в общей сложности за время боевых действий на курском направлении Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли более 29 800 военнослужащих и 184 танка.

Боевые столкновения с украинскими подразделениями в Курской области продолжаются с 6 августа. По этой причине в регионе введен режим ЧС федерального характера и действует режим КТО.

При этом Путин заявлял о своей уверенности в полном освобождении Курской области от формирований ВСУ. Президент также обращал внимание, что после того, как украинские войска покинут российские территории, там будет очень востребована работа волонтеров.

