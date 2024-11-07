07 ноября, 23:27Политика
Путин заявил, что Украина потеряла свыше 30 тысяч военных в Курской области
Фото: ТАСС/AP/LIBKOS
Украина потеряла свыше 30 тысяч военных в Курской области, заявил Владимир Путин на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай".
"Смотрите, что сейчас происходит на линии боевого соприкосновения. Или, скажем, в Курской области. Вот они туда зашли в Курскую область. Потери колоссальные среди украинских войск", – сказал Путин.
Ранее сообщалось, что в общей сложности за время боевых действий на курском направлении Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли более 29 800 военнослужащих и 184 танка.
Боевые столкновения с украинскими подразделениями в Курской области продолжаются с 6 августа. По этой причине в регионе введен режим ЧС федерального характера и действует режим КТО.
При этом Путин заявлял о своей уверенности в полном освобождении Курской области от формирований ВСУ. Президент также обращал внимание, что после того, как украинские войска покинут российские территории, там будет очень востребована работа волонтеров.
ВС РФ перекрыли маршрут прорыва ВСУ в Курской области