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В общей сложности за время боевых действий на курском направлении Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли более 29 800 военнослужащих и 184 танка. Об этом заявили в Минобороны РФ.

Потери украинских войск также составили 107 боевых машин пехоты и столько же бронетранспортеров, 1 082 боевые бронированные машины, 809 автомобилей и 259 артиллерийских орудий. Кроме того, российские войска уничтожили 40 пусковых установок реактивных систем залпового огня, среди которых оказалось 11 HIMARS и 6 MLRS американского производства.

Вместе с тем не подлежат восстановлению 11 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, 7 транспортно-заряжающих машин, 59 станций РЭБ, 12 РЛС контрбатарейной борьбы и 4 РЛС ПВО. Также ВСУ лишились 26 единиц инженерной и другой техники, 13 из которых оказались инженерными машинами разграждения. Военные российской армии также уничтожили 1 установку разминирования УР-77, 5 бронированных ремонтно-эвакуационных машин и командно-штабную машину.

Боевые столкновения с украинскими подразделениями в Курской области продолжаются с 6 августа. По этой причине в регионе введен режим ЧС федерального характера и действует режим КТО.

При этом Владимир Путин заявлял о своей уверенности в полном освобождении Курской области от формирований ВСУ. Президент также обращал внимание, что после того, как украинские войска покинут российские территории, там будет очень востребована работа волонтеров.