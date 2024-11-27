Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Окончание конфликта на Украине будет напоминать распад Югославии. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на американский журнал American Thinker, который выдвинул такое предположение.

По версии издания, украинский конфликт может закончиться прекращением огня. Как предполагают журналисты. В случае подобного развития событий Украина будет контролировать "государство-обрубок" на Западе, а Россия – украинскую территорию вдоль побережья Черного моря от РФ до Крыма.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский признал, что ВСУ отступают на фронте из-за нехватки солдат. Так он прокомментировал информацию, что на поле боя армия России в несколько раз превосходит численность украинских войск.

Также украинский лидер заявлял, что у Киева нет необходимых сил для выхода на границы 1991 года. Однако Киев не собирается юридически отказываться от утраченных территорий, добавил он.

В свою очередь, власти РФ неоднократно подчеркивали, что мирные переговоры должны проводиться с учетом реалий сегодняшнего дня и положения на фронте. В частности, Владимир Путин отмечал, что Россия настроена на то, чтобы создать условия для долгосрочного урегулирования конфликта на Украине на базе уже достигнутых ранее договоренностей в Стамбуле.

