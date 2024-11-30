Зеленский пожаловался на невыполненные обещания Запада по оснащению бригад ВСУ

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Украинский лидер Владимир Зеленский пожаловался на невыполнение партнерами Киева требований по подготовке военных бригад ВСУ. Об этом он заявил в интервью телеканалу Sky News.

"Реальная проблема заключается с десятью бригадами, которые наши партнеры обещали вооружить. Я очень просил их более года назад, что нам нужны эти бригады. Мы договорились об этом с США и Евросоюзом", – высказался он.

При этом, по словам Зеленского, за это время были подготовлены лишь 2,5 бригады.

Ранее Зеленский заявил, что допускает остановку горячей фазы конфликта, в случае если подконтрольные Украине территории будут взяты "под зонтик НАТО". Он также заявил, что после того, как Украина войдет в НАТО, он намерен работать над возвращением утраченных территорий "дипломатическим путем".

Ранее Пентагон объявил о выделении Украине нового пакета военной помощи на сумму в размере 275 миллионов долларов. Он будет уже 70-м траншем, который выделяет администрация Байдена для оказания помощи Украине с августа 2021 года.

В Пентагоне уточнили, что цель новых поставок – удовлетворить самые важные нужды Киева в области безопасности и обороны. При этом США планируют продолжать работу вместе с союзниками в рамках контактной группы для обеспечения нужд Украины.

