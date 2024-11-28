Фото: Министерство обороны РФ

Военнослужащие Украины считают, что конфликт с Россией зашел в тупик и выйти из него можно лишь с помощью переговоров. Такое мнение выразил заместитель главреда немецкой газеты Bild Пауль Ронцхаймер после поездки в Донбасс.

"По моему личному мнению, война зашла в тупик. В последние 3–4 месяца мы были вынуждены отступать. Россияне наращивают темпы, у них есть ресурсы для продолжения конфликта. У них есть люди, и они превосходят нас числом. Мы должны закончить эту войну. Мы должны вести переговоры, но мы не хотим отдавать свою территорию", – заявил журналисту украинский военнослужащий с красноармейского направления.

Сам же Ронцхаймер оценил обстановку для украинских сил на передовой словом "кошмар". Он отметил быстрое продвижение ВС России и заявил, что украинские солдаты чувствуют себя брошенными как собственным правительством, так и странами Запада. По его мнению, ситуация для ВСУ становится все более сложной и мрачной.

Журналист также заявил, что украинские военные признавались ему, что сильно уступают армии России как в количестве вооружений и боеприпасов, так и в численности личного состава.

Ранее в Киеве заявляли, что для возвращения к переговорам по урегулированию конфликта на Украине необходимо вернуться к границам 2022 года.

Власти РФ в ответ на это неоднократно подчеркивали, что мирные переговоры должны проводиться с учетом реалий сегодняшнего дня и положения на фронте. В частности, Владимир Путин отмечал, что Россия настроена на то, чтобы создать условия для долгосрочного урегулирования конфликта на Украине на базе уже достигнутых ранее договоренностей в Стамбуле.

