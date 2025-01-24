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24 января, 11:04

Происшествия

Силы ПВО отразили атаку БПЛА в Сергиево-Посадском округе

Фото: Министерство обороны РФ

Силы противовоздушной обороны (ПВО) отразили атаку дрона в Сергиево-Посадском городском округе. Об этом сообщила администрация подмосковного округа в телеграм-канале.

На месте происшествия задействованы экстренные службы. Как уточнили в администрации, в результате падения обломков беспилотника никто не пострадал. Кроме того, не было выявлено никаких разрушений.

Ночью 24 января дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили в общей сумме 121 украинский беспилотник над территорией России.

В Курске при падении обломков дрона повреждения получили четыре дома. Кроме того, несколько улиц остались без света из-за повреждений электропроводов.

В Рязани фрагменты дрона упали на частный жилой дом, вызвав пожар. Огонь удалось быстро потушить, никто не пострадал.

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