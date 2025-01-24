24 января, 11:04Происшествия
Силы ПВО отразили атаку БПЛА в Сергиево-Посадском округе
Фото: Министерство обороны РФ
Силы противовоздушной обороны (ПВО) отразили атаку дрона в Сергиево-Посадском городском округе. Об этом сообщила администрация подмосковного округа в телеграм-канале.
На месте происшествия задействованы экстренные службы. Как уточнили в администрации, в результате падения обломков беспилотника никто не пострадал. Кроме того, не было выявлено никаких разрушений.
Ночью 24 января дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили в общей сумме 121 украинский беспилотник над территорией России.
В Курске при падении обломков дрона повреждения получили четыре дома. Кроме того, несколько улиц остались без света из-за повреждений электропроводов.
В Рязани фрагменты дрона упали на частный жилой дом, вызвав пожар. Огонь удалось быстро потушить, никто не пострадал.