Бозумбаев: опубликованная расшифровка черных ящиков AZAL отличается от оригинала

Фото: ТАСС/МЧС Казахстана

Появившаяся в Сети расшифровка бортовых самописцев упавшего в Казахстане воздушного судна Azerbaijan Airlines (AZAL) отличается от оригинала. На это указал вице-премьер Казахстана и руководитель правительственной комиссии по расследованию авиакатастрофы Канат Бозумбаев, передает "Казинформ".

"Мне кажется, что это больше переговоры, которыми владеет страна, у которой переговоры с землей были. Я не слышал там переговоров между членами экипажа, в черном ящике есть все переговоры, которые вел капитан, пилоты, члены экипажа. Там немножко больше", – заявил он.

На данный момент черные ящики воздушного судна возвращены обратно в Казахстан после расшифровки в Бразилии. По словам Бозумбаева, бортовые самописцы находятся в следственной группе под контролем Генпрокуратуры. С ними сейчас работают эксперты, уточнил он.

Вице-премьер Казахстана подчеркнул, что властям "скрывать нечего", поэтому копии расшифрованных материалов были переданы иным заинтересованным в расследовании этой катастрофы странам – Азербайджану и России.

"Я думаю, что потом открытие этих материалов многие инсинуации развеет", – отметил он.

Предварительные результаты расследования, как утверждает Бозумбаев, будут опубликованы на следующей неделе. Он напомнил, что Международная организация гражданской авиации рекомендует размещать итоги расследования в течение 30 дней со дня катастрофы.

Самолет азербайджанских авиалиний потерпел крушение 25 декабря 2024 года в трех километрах от казахстанского Актау. На борту были 67 человек, включая пять членов экипажа. В результате 38 человек погибли, еще 29 доставили в медучреждения.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что самолет получил повреждения из-за обстрела с земли. Как, в свою очередь, отмечал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, Россия заинтересована в объективном и беспристрастном расследовании этого ЧП.

