СК РФ назначил экспертизу действий ПВО при крушении самолета в Казахстане

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Следственный комитет России назначил комплексную комиссионную организационно-техническую судебную экспертизу для оценки действий диспетчерских служб, системы организации воздушного движения и сил противовоздушной обороны (ПВО) по делу о крушении самолета в Казахстане. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ.

В рамках экспертизы будут проанализированы переговоры диспетчеров Грозного, Махачкалы и Минеральных Вод с командиром борта. Также была назначена авиационно-техническая экспертиза, в рамках которой будет изучено состояние всех систем самолета, а также вещественные доказательства.

Правоохранители продолжают расследовать дело, которое было возбуждено после авиакатастрофы. Сотрудникам СК России удалось наладить взаимодействие с компетентными органами Азербайджана и Казахстана. Вместе с экспертами Межгосударственного авиационного комитета изучаются данные с самописцев.

"Следствием прорабатываются все возможные версии причин трагедии", – уточнили в ведомстве.

Самолет азербайджанских авиалиний потерпел крушение во время экстренной посадки 25 декабря 2024 года в трех километрах от казахстанского Актау. На борту были 67 человек, включая пять членов экипажа. В результате 38 человек погибли, еще 29 доставили в медучреждения.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что самолет получил повреждения из-за обстрела с земли. Россия заинтересована в объективном и беспристрастном расследовании этого ЧП, отмечал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

