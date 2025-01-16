Минтранс Казахстана отказался комментировать неофициальные данные по авиакатастрофе

Фото: телеграм-канал "112 KZ"

В министерстве транспорта Казахстана отказались комментировать неофициальную информацию по крушению самолета Azerbaijan Airlines. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

"До публикации предварительного отчета комиссия не будет комментировать данные из интернета, не имеющие какого-либо официального источника", – говорится в сообщении.

Как отметили в Минтрансе, комиссия по расследованию авиакатастрофы продолжает работу над установлением причин произошедшего. Предварительный отчет будет опубликован "в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан и требованиями приложения 13 ICAO".

Самолет азербайджанских авиалиний потерпел крушение 25 декабря 2024 года в трех километрах от казахстанского Актау. На борту были 67 человек, включая пять членов экипажа. В результате 38 человек погибли, еще 29 доставили в медучреждения.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что самолет получил повреждения из-за обстрела с земли. Как, в свою очередь, отмечал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, Россия заинтересована в объективном и беспристрастном расследовании этого ЧП.