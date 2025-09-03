Песков рассказал о встрече Путина и Алиева в Пекине

Фото: телеграм-канал Minval — LIVE

Субстантивного общения между Владимиром Путиным и азербайджанским лидером Ильхамом Алиевым на мероприятиях в Пекине не было. Об этом рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

При этом пресс-секретарь президента России заявил, что лидеры двух стран пожали друг другу руки в знак приветствия. Ранее телеканал Baku TV продемонстрировал кадры, на которых видно, как Путин и Алиев обмениваются рукопожатием.

До этого Азербайджан не принял участия в заседании Совета министров внутренних дел стран СНГ в Санкт-Петербурге и Москве. Это произошло на фоне возникших в конце июня противоречий с Россией.

Тогда следователи сообщили о задержании в Свердловской области шести человек по подозрению в причастности к убийствам и покушениям на убийства в Екатеринбурге в 2001, 2010 и 2011 годах. Утверждалось, что злоумышленники входили в состав "этнической преступной группы".

Спустя время появилась информация, что двое из задержанных скончались. В связи с этим в МИД Азербайджана был вызван временный поверенный в делах России. Кроме того, было возбуждено уголовное дело по факту якобы пыток и преднамеренного убийства.

