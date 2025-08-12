Азербайджан не принял участия в заседании СМВД стран СНГ

Фото: eccis.org

Азербайджан не принял участия в заседании Совета министров внутренних дел (СМВД) стран – участниц Содружества независимых государств (СНГ), которое прошло 12 августа в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает информационное агентство APA.

По данным пресс-службы МВД Белоруссии, в повестку дня входили вопросы сотрудничества правоохранительных ведомств, а также ход выполнения межгосударственных программ по борьбе с преступностью.

На заседании в том числе обсуждались проблемы незаконной миграции, противодействие преступлениям, совершаемым с помощью информационно-коммуникационных технологий, совместная работа по обеспечению безопасности дорожного движения и прочие темы.

Кроме того, председательство в СМВД СНГ перешло от Белоруссии к России.

До этого Азербайджан отказался от участия в заседании Экономического совета СНГ в Москве.

Отказ Азербайджана от участия в заседаниях произошел на фоне возникших противоречий с Россией в конце июня. Тогда Следственный комитет по Свердловской области заявил о задержании шестерых человек по подозрению в причастности к убийствам и покушениям на убийства в Екатеринбурге в 2001, 2010 и 2011 годах.

По данным следователей, фигуранты входили в состав "этнической преступной группы". Позже стало известно, что двое из них скончались.

Инцидент стал причиной вызова временного поверенного в делах России в МИД Азербайджана и возбуждения уголовного дела по факту якобы пыток и преднамеренного убийства.