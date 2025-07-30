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30 июля, 13:15

Происшествия

Глава азербайджанской диаспоры в Екатеринбурге Шыхлински объявлен в розыск

Фото: vk.com/Штаб общественной поддержки Свердловская область

Главу азербайджанской диаспоры в Екатеринбурге Шахина Шыхлински объявили в розыск. Соответствующие данные представлены в базе ГУ МВД по Свердловской области.

Основанием для розыска является уголовная статья, уточнили в ведомстве.

Ранее в следственном управлении СК РФ по Свердловской области заявили о задержании шестерых человек, которых подозревают в причастности к убийствам и покушениям на убийства в Екатеринбурге в 2001, 2010 и 2011 годах. Следователи считают, что фигуранты входили в состав "этнической преступной группы".

Позже стало известно, что двое из предполагаемых участников банды скончались. По предварительным данным, один из фигурантов умер от сердечной недостаточности.

Инцидент стал причиной вызова временного поверенного в делах российского посольства в МИД Азербайджана и возбуждения уголовного дела по факту якобы пыток и преднамеренного убийства.

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