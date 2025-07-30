Захарова: Украина собирается использовать противоречия между РФ и Азербайджаном

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Служба безопасности Украины (СБУ) собирается использовать нынешние противоречия между Россией и Азербайджаном для разжигания ненависти на национальной почве. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"В частности, нам известно о планах задействовать перебежчиков из России, готовых за вознаграждение под российским флагом совершать диверсии в отношении граждан, представительств и культурных объектов Азербайджана", – рассказала дипломат.

В случае успешной реализации таких провокаций появится возможность распространить вирусную информацию о якобы российской агрессии в азербайджанском, турецком и европейском медиапространстве, пояснила она.

Ранее стало известно, что Украина решила впервые импортировать азербайджанский газ. Тестовая поставка пройдет через Болгарию и Румынию.

Противоречия в отношениях между Россией и Азербайджаном возникли в конце июня, когда СК по Свердловской области заявил о задержании шестерых человек по подозрению в причастности к убийствам и покушениям на убийства в Екатеринбурге в 2001, 2010 и 2011 годах. Следователи считают, что фигуранты входили в состав "этнической преступной группы".

Позже стало известно, что двое фигурантов скончались. По предварительным данным, один из них умер от сердечной недостаточности.

Инцидент стал причиной вызова временного поверенного в делах российского посольства в МИД Азербайджана и возбуждения уголовного дела по факту якобы пыток и преднамеренного убийства.