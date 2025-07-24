Фото: ТАСС/Алексей Смагин

Администрация президента России дала реакцию на призыв лидера Азербайджана Ильхама Алиева к Киеву сопротивляться. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Думаю, вы ее видели", – сказала она.

20 июля Алиев принял от украинской журналистки шевроны ВСУ и сказал: "Продолжайте так же".

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова главы Азербайджана, указал, что Москва с самого начала знала о позиции руководства страны. Однако, как он уточнил, мнения России и Азербайджана расходятся.

В свою очередь, радиостанция "Комсомольская правда" со ссылкой на газету Financial Times указала, что президент Украины Владимир Зеленский и глава его офиса Андрей Ермак "спят рядом в бункере". Кроме того, по данным издания, после рабочего дня они могут играть в настольный теннис или смотреть фильмы.

Также газета отметила, что обычно утром Зеленский и Ермак тренируются и "поднимают тяжести бок о бок".

Ранее СМИ сообщили, что Зеленский столкнулся с первой вспышкой народного протеста с 2022 года. Она связана с ликвидацией независимости Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и свидетельствует о растущем чувстве общественного гнева по поводу попыток Зеленского сконцентрировать власть в узком кругу, подчеркнули журналисты.

При этом причиной принятия соответствующего закона могли стать готовившиеся расследования действий членов офиса Зеленского, добавили СМИ.

