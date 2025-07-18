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18 июля, 21:18

Политика

Сотрудники аппарата омбудсмена Азербайджана встретились с задержанными россиянами

Фото: 123RF/adilcelebiyev

Сотрудники аппарата омбудсмена Азербайджана посетили российских граждан, арестованных в Баку. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя аппарата.

Отмечается, что с задержанными обсуждались условия содержания и вопросы обращения с ними.

"Принятые членами НПГ (национальной превентивной группы) омбудсмена глава редакции Sputnik Азербайджан Игорь Картавых и шеф-редактор Евгений Белоусов, а также остальные восемь задержанных в Баку граждан РФ не жаловались на условия содержания и обращение с ними", – заявили в аппарате.

В ведомстве также подчеркнули, что были удовлетворены запросы россиян на получение медпомощи. Кроме того, им дали возможность встретиться с родными.

В конце июня азербайджанские правоохранители провели обыски в офисе агентства "Sputnik Азербайджан" и задержали 7 россиян. При этом обвинения им не были предъявлены. Также не был обеспечен допуск консульских сотрудников.

После этого в Баку были задержаны еще 8 граждан РФ. Их подозревают в транзите наркотиков из Ирана.

При этом посольство России получало множество обращений о физическом насилии от граждан РФ, которые находятся на территории Азербайджана.

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