Алиев заявил, что Азербайджан должен быть готов к войне

Фото: ТАСС/EPA POOL/NATHAN HOWARD

Азербайджан наращивает свою военную мощь для обеспечения собственной безопасности, при этом государство не хочет войны. Об этом заявил президент республики Ильхам Алиев на встрече с жителями города Кяльбаджар, передает "Интерфакс".

Алиев подчеркнул, что Азербайджан стремится проводить мирную внешнюю политику и не желает развязывать войны. Однако отметил, что страна должна самостоятельно обеспечивать свою безопасность.

"Мы в любой момент должны быть готовы к войне, потому что ход процессов в мире таков, что невозможно предугадать, что будет завтра. Гарант нашей безопасности – мы сами", – заявил Алиев.

Он сообщил, что недавно в Азербайджан были доставлены современные беспилотные летательные аппараты, новые артиллерийские системы. Кроме того, правительство заключило контракты на приобретение новых боевых самолетов, а уже имеющиеся у страны самолеты были полностью модернизированы.

Ранее МИД Азербайджана и Армении опубликовали текст мирного соглашения, которое было парафировано в Вашингтоне. В нем говорится, что Баку и Ереван отказываются от взаимных территориальных претензий и прекращают использование силы против друг друга.