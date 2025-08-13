МИД РФ: возможное снятие эмбарго Баку на поставку оружия Киеву приведет к эскалации

Фото: U.S. Air Force via AP/Mauricio Campino

Возможное снятие эмбарго Азербайджана на поставку оружия Украине приведет к усугублению ситуации и эскалации, сообщает телеканал "360" со ссылкой на замдиректора департамента информации и печати МИД России Алексея Фадеева.

По словам представителя ведомства, Баку хорошо известна позиция Москвы относительно поставок Киеву вооружений или гуманитарной помощи двойного назначения.

"Считаем, что такие действия не способствуют мирному урегулированию конфликта", – добавил Фадеев.

Ранее сообщалось, что Азербайджан намерен снять эмбарго с поставок оружия Вооруженным силам Украины (ВСУ). На такой шаг Баку может пойти, если Москва не прекратит удары по объектам нефтяной и газовой инфраструктуры республики на украинской территории.

До этого президент Азербайджана Ильхам Алиев встретился с главой МИД Украины Андреем Сибигой и заверил, что Баку продолжит оказывать гумпомощь Киеву. В свою очередь, Сибига поблагодарил Алиева и выразил признательность за поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины.