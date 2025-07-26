WP: Германия уже передала Киеву три системы Patriot

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Германия передала Украине три системы ПВО Patriot и обсуждает с США дальнейшие поставки. Об этом пишет Washington Post со ссылкой на чиновников.

По данным издания, американская инициатива по поставкам оружия на Украину за счет европейских стран также может включать отправку радиолокационных систем и систем радиоэлектронного подавления, перехватчиков дронов и артиллерии.

Ранее президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил о поставке 17 комплексов ПВО Patriot для Украины. Уточнялось, что полная стоимость этого оружия будет возмещена Вашингтону со стороны НАТО.

Позже стало известно, что поставками занимается Германия. При этом министр обороны ФРГ Борис Писториус порекомендовал странам Европы "открыть свои кошельки", чтобы собрать деньги на покупку вооружения.

Министр также отметил, что у европейских стран нет тех производственных мощностей и вооружения, которыми обладает США.

