Песков: Германия не сможет в одиночку нести бремя оплаты поставок вооружений Украине

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Берлин не сможет самостоятельно оплачивать поставки вооружений Украине, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину, которое последний разместил в своем телеграм-канале.

Официальный представитель Кремля признал, что Германия является одной из крупнейших экономик мира и "экономическим локомотивом Европы".

"Но этот локомотив не способен понести такое бремя финансовое в одиночку. Сломаются", – заметил Песков.

Ранее американский президент Дональд Трамп заявил о поставке 17 комплексов ПВО Patriot для Украины. Уточнялось, что полная стоимость этого оружия будет возмещена Вашингтону со стороны НАТО.

Позже стало известно, что поставками занимается Германия. При этом министр обороны ФРГ Борис Писториус порекомендовал странам Европы "открыть свои кошельки", чтобы собрать деньги на покупку вооружения.

